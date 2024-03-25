Шамиль Тарпищев: Даниил Медведев не проваливается, у него только три конкурента

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражениях четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в финалах турниров и поделился мнением о том, как это может повлиять на психологическое состояние спортсмена. Тарпищев подчеркнул, что у Медведева в туре есть только три конкурента.

«Медведев уже выиграл „Большой шлем“, опытный игрок. Просто есть удобные и неудобные соперники. На сегодняшний день такими для Медведева являются Синнер и Алькарас. Джоковича нельзя назвать неудобным, потому что Новак — реально первая ракетка мира по игре. Он действует на корте более разнообразно, чем кто-либо другой. Получается, что Медведев не проваливается. Даня проигрывает только тем, кто действительно несколько отличается от остальных игроков топ-10. В принципе, у Медведева только три конкурента: Синнер, Алькарас и Джокович», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Напомним, Медведев проиграл в пяти финалах турниров подряд. Три раза российский теннисист потерпел поражение от итальянского спортсмена Янника Синнера. Ещё по одному разу Медведев проиграл лидеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу и второй ракетке мира представителю Испании Карлосу Алькарасу.