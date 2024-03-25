Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марожан — о победе над Руне: сказал тренеру: «Не могу поверить в то, что произошло!»

Марожан — о победе над Руне: сказал тренеру: «Не могу поверить в то, что произошло!»
Аудио-версия:
Комментарии

57-я ракетка мира венгерский теннисист Фабиан Марожан прокомментировал победу над седьмой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Марожана.

«Мне нравится играть на крупных турнирах. Это был замечательный день, я мог насладиться каждым моментом, проведённым на корте. Я играл против теннисиста из топ-10 рейтинга, у которого есть потенциал войти в топ-3. Я пытался на него давить, играл интенсивно. Он не нашёл способа вернуться в игру. Когда я играю, стараюсь сосредоточиться на себе, а не на сопернике.

Иногда в этом матче мне немного везло. По ходу матча я ощущал, что силы равны, поэтому очень рад, что смог победить. Мог ли поверить в разгром? Нет. Когда ушёл с корта, сказал тренеру: «Не могу поверить в то, что произошло!» Матч шёл всего час. это новые ощущения для меня», — приводит слова Марожана Tennis Majors.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 20:35 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Материалы по теме
Медведев вышел в четвёртый круг Майами. А седьмую ракетку мира Руне внезапно разгромили
Медведев вышел в четвёртый круг Майами. А седьмую ракетку мира Руне внезапно разгромили
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android