Марожан — о победе над Руне: сказал тренеру: «Не могу поверить в то, что произошло!»

57-я ракетка мира венгерский теннисист Фабиан Марожан прокомментировал победу над седьмой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Марожана.

«Мне нравится играть на крупных турнирах. Это был замечательный день, я мог насладиться каждым моментом, проведённым на корте. Я играл против теннисиста из топ-10 рейтинга, у которого есть потенциал войти в топ-3. Я пытался на него давить, играл интенсивно. Он не нашёл способа вернуться в игру. Когда я играю, стараюсь сосредоточиться на себе, а не на сопернике.

Иногда в этом матче мне немного везло. По ходу матча я ощущал, что силы равны, поэтому очень рад, что смог победить. Мог ли поверить в разгром? Нет. Когда ушёл с корта, сказал тренеру: «Не могу поверить в то, что произошло!» Матч шёл всего час. это новые ощущения для меня», — приводит слова Марожана Tennis Majors.