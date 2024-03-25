Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович опубликовал фото с женой на отдыхе

Новак Джокович опубликовал фото с женой на отдыхе
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях совместное фото с супругой Еленой. К нему он добавил эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Напомним, Джокович неудачно провёл серию американских турниров на хард-кортах. На турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Новак сенсационно проиграл лаки-лузеру в третьем круге. Серб потерпел поражение от 123-й ракетки мира 20-летнего итальянца Луки Нарди. После чего Джокович принял решение не играть на текущем «Мастерсе» в Майами (США). Новак обосновал это решение тем, что пытается «найти баланс между личным и профессиональным графиками».

Далее в календаре 36-летнего Джоковича запланировано выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

Материалы по теме
Фиаско первой ракетки. Лучший теннисист мира проиграл 175-му номеру рейтинга в Майами-2018
Фиаско первой ракетки. Лучший теннисист мира проиграл 175-му номеру рейтинга в Майами-2018
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android