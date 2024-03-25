Фиаско первой ракетки. Лучший теннисист мира проиграл 175-му номеру рейтинга в Майами-2018

Многих любителей тенниса поразило недавнее сенсационное поражение первой ракетки мира Новака Джоковича от № 123 Луки Нарди в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Очень похоже на случай Роджера Федерера в 2018 году на «тысячнике» в Майами.

Тогда 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в статусе лучшего теннисиста планеты уступил ещё более низкорейтинговому сопернику — № 175 Танаси Коккинакису. Роджеру было 36 лет, как и сейчас Новаку. Швейцарец так же, как и Джокович, взял паузу после болезненного проигрыша. В конечном счёте он пришёл в себя и выдал ещё один достойный сезон в ATP-туре, хотя его регресс на корте стал проявляться всё более отчётливо.

В 2017 году Роджер Федерер в третий раз за карьеру выиграл турниры Солнечного дубля в Индиан-Уэллсе и Майами. В том же сезоне он взял два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон. Тем самым Федерер доказал, что его очень сильно поспешили вычеркнуть из списка конкурентов более молодых Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Сезон-2018 Федерер начал с защиты титула на AO. Роджер в статусе первой ракетки мира также собирался вновь поднять над головой кубок на «Мастерах» в Индиан-Уэллсе и Майами. В первом случае он был очень близок к цели – дошёл до финала, но в упорной борьбе проиграл аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро (4:6, 7:6, 6:7) за 2 часа и 45 минут.

Вполне вероятно, сражение с дель Потро в Индиан-Уэллсе отняло у Федерера много физических и эмоциональных сил. Это вылилось в сенсационное поражение от 175-й ракетки мира Танаси Коккинакиса (6:3, 3:6, 6:7) во втором круге «Мастерса» в Майами.

Роджер Федерер на турнире в Майами в 2018-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Коккинакис впервые в карьере обыграл первую ракетку мира. При том что 21-летний австралиец явно пребывал не в лучшей форме. В Майами он выступал на своём пятом турнире за семь месяцев. Танаси ранее входил в топ-70, но из-за травм пропустил почти полтора года, прежде чем начать возвращение в тур весной 2017-го, а затем снова травмироваться. Коккинакис стал самым нерейтинговым теннисистом за предыдущие 15 лет, обыгравшим первую ракетку мира. В 2003 году его соотечественник Ллейтон Хьюитт проиграл № 178 Франсиско Клавету. Разница в том, что Клавет – бывший игрок топ-20, выигравший восемь титулов ATP за карьеру. Во время победы над Хьюиттом испанцу было 34 года. Франсиско завершал карьеру, но всё-таки оставался опытным и достаточно классным теннисистом, во многом благодаря чему сломил 22-летнего Ллейтона.

В каком-то смысле поражение Федерера от «беститульного» квалифаера Коккинакиса выглядело более постыдным и может считаться главной сенсацией в истории турнира в Майами и вообще всех «Мастерсов». Тем более что Роджер находился в отличной форме. Федерер выиграл 17 своих первых матчей сезона-2018, такому нерейтинговому сопернику проиграл лишь во второй раз за 18 лет, а два матча подряд – впервые с 2014-го.

Швейцарец после сенсационного вылета отдал должное сопернику.

«Танаси – классный парень, располагает к себе. Он пару раз приезжал ко мне в Дубай, мы вместе тренировались. Я хорошо его знаю, мы много работы проделали вместе. Мне всегда нравилось, как он играет. Я рад, что он смог так заявить о себе на большом турнире, большом корте, обыграть меня. Для него это большой результат. Надеюсь, ему это поможет и он сможет подняться в рейтинге», — заявил Федерер.

Коккинакис радовался сенсационной победе и отмечал, что добиться успеха ему помогли те самые совместные тренировки в Дубае.

«Это чистое безумие. Я на следующей неделе заявлен на «челленджер» в Сан-Луис-Потоси, но теперь, думаю, у меня есть достаточная причина, чтобы туда не ехать. Для меня это невероятная победа. Я несколько раз тренировался с Роджером, он лицо нашего спорта и образец для подражания. Я очень рад. Выиграть матч всегда приятно, а особенно в моём положении, когда я возвращаюсь в тур и мне ещё нужно вкатиться в турнирный ритм, провести побольше матчей. Моей целью на сегодняшнюю игру не было выйти и взять несколько геймов. Выходя на корт, я верил, что могу победить. Может, получше понять игру Федерера мне помогли сборы с ним в Дубае. На тренировках я играл с кучей сильных игроков и в тех матчах чувствовал себя очень комфортно. Но, конечно, воспроизвести это на турнире сложно. Я знаю просто, что, когда мне это удаётся, могу многих обыграть», — сказал Коккинакис.

Танаси Коккинакис на турнире в Майами в 2018-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Танаси в третьем круге «Мастерса» в Майами в 2018-м вылетел от испанца Фернандо Вердаско (6:3, 4:6, 6:7). Австралиец после турнира вошёл в топ-150, но какого-то прорыва не совершил. Только в 2022 году он выиграл свой первый титул на уровне ATP в Аделаиде (категория 250). Его максимальная позиция в рейтинге – 65-е место в ноябре 2023-го. Следует отметить победу в паре с Ником Кирьосом на Australian Open – 2022, но в целом Танаси остаётся середняком тура, который балансирует на грани топ-100 рейтинга (прямо сейчас он 101-я ракетка мира).

Федерер после поражения от Коккинакиса в Майами сообщил, что второй год подряд пропустит грунтовый сезон. Вскоре статус первой ракетки мира перешёл к Рафаэлю Надалю. Роджер вернулся в июне и сразу же стал чемпионом турнира ATP-250 в Штутгарте на траве. На Уимблдоне дошёл до четвертьфинала, на US Open вылетел в четвёртом круге.

Сезон-2019 стал последним, когда Федерер выступал на по-настоящему солидном уровне. Он добрался до полуфинала «Ролан Гаррос» и финала Уимблдона, но уступал Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу соответственно. Зато в том сезоне он взял титул в Майами (последний в карьере на «Мастерсах»), реабилитировавшись за провал в матче с Коккинакисом.

Федерер формально ушёл из тенниса в сентябре 2022 года на Кубке Лэйвера, но перед этим пару лет практически не играл из-за травм. В сезоне-2021 Роджер на морально-волевых дошёл до четвертьфинала Уимблдона, где в трёх сетах проиграл Хуберту Хуркачу. Это был его последний матч на ТБШ.

Возраст рано или поздно настигает любых легенд. Поражение Джоковича от Нарди в Индиан-Уэллсе настораживает, но ещё не значит, что серба следует списывать со счетов.

Пример Федерера показателен. Роджер после подобной неудачи в Майами в 2018-м вернулся и некоторое время выступал вполне достойно. Не выигрывал «Шлемы», но несколько раз близко подбирался к титулу. У Джоковича есть все шансы проявить себя на заключительном отрезке карьеры ещё лучше, чем Федерер.