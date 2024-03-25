«Наконец-то выиграл Рим». Роджер Федерер опубликовал свежие фото

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях фото со своего отдыха в Риме (Италия).

«Наконец-то выиграл Рим», — подписал пост Федерер, добавив эмодзи «смех до слёз», «паста», «флаг Италии».

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Отметим, что Федерер действительно ни разу в карьере не выигрывал грунтовый «Мастерс» в Риме (Италия).

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».