Карен Хачанов пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, где сразится со Зверевым

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче третьего круга Хачанов (15) со счётом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5) обыграл 21-ю ракетку мира представителя Аргентины Франсиско Серундоло (20). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 39 минут.

В рамках встречи Хачанов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Серундоло девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Соперником Хачанова в 1/8 финала турнира в Майами станет пятая ракетка мира немец Александр Зверев (4). Стоит отметить, что в последний раз Хачанов встречался со Зверевым в финале Олимпиаде-2020, где сильнее оказался немец с русскими корнями.