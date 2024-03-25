Карен Хачанов пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, где сразится со Зверевым

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
В матче третьего круга Хачанов (15) со счётом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5) обыграл 21-ю ракетку мира представителя Аргентины Франсиско Серундоло (20). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 39 минут.
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В рамках встречи Хачанов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Серундоло девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Соперником Хачанова в 1/8 финала турнира в Майами станет пятая ракетка мира немец Александр Зверев (4). Стоит отметить, что в последний раз Хачанов встречался со Зверевым в финале Олимпиаде-2020, где сильнее оказался немец с русскими корнями.
- 25 марта 2024
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