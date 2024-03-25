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Карен Хачанов пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, где сразится со Зверевым

Карен Хачанов пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, где сразится со Зверевым
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче третьего круга Хачанов (15) со счётом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5) обыграл 21-ю ракетку мира представителя Аргентины Франсиско Серундоло (20). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 39 минут.

Майами (м). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 18:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 6 5
6 		5 7 7
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В рамках встречи Хачанов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Серундоло девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Соперником Хачанова в 1/8 финала турнира в Майами станет пятая ракетка мира немец Александр Зверев (4). Стоит отметить, что в последний раз Хачанов встречался со Зверевым в финале Олимпиаде-2020, где сильнее оказался немец с русскими корнями.

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