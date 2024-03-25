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Lacoste представил новые кроссовки Даниила Медведева

Lacoste представил новые кроссовки Даниила Медведева
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Французский бренд Lacoste представил новую модель кроссовок AG-LT23 ULTRA, их презентовал амбассадор бренда – чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Стоимость обуви составляет € 170 (чуть более 17 тысяч рублей).

«Раскройте весь свой потенциал на корте вместе с AG-LT23 ULTRA, вдохновлёнными Даниилом Медведевым», — говорится в промопосте.

Фото: Lacoste

Фото: Lacoste

Фото: Lacoste

В данный момент Медведев находится в США, где защищает титул турнира серии «Мастерс» в Майами. В ночь на 25 марта Медведев (3) вышел в 1/8 финала соревнований, со счётом 7:5, 6:1 обыграв 31-ю ракетку мира, представителя Великобритании Кэмерона Норри (30). За выход в четвертьфинал россиянин сразится с 50-й ракеткой мира немцем Домиником Кёпфером.

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