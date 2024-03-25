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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Майами, обыграв американку Кис

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Майами, обыграв американку Кис
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче 1/8 финала Рыбакина со счётом 6:3, 7:5 обыграла 17-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис (17).

Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2024, понедельник. 19:45 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Встреча Рыбакиной с Кис продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Елена пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Мэдисон ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал соревнований в Майами Рыбакина сразится с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари (8), которая вышла в 1/4 финала на отказе россиянки Анны Калинской.

Сетка турнира WTA-1000 в Майами
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