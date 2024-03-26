Роддик эмоционально высказался о наследии Маррея, который попрощался с турниром в Майами

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик указал на феномен трёхкратного олимпийского чемпиона, двукратного победителя ОИ британца Энди Маррея образца последних лет. Энди ранее объявил, что больше не приедет на турнир в Майами.

«Он мог говорить вам, что уже не тот, с 2019 года, когда у него начались проблемы с бедром. Но ведь его характер оставался прежним. Да, в последнее время ему не удаётся переломить ход матчей, как он это делал раньше… Но драма всё ещё на месте, дух борьбы всё ещё с ним.

Я думаю, что странным образом такая «скомпрометированная» версия Маррея по факту дополняет его наследие, то, как он работал последние четыре, пять лет. Конечно, я это безмерно уважаю, не знаю, смог бы ли я это сделать. Не знаю, смогли бы такое повторить большинство из нас. Так что спасибо ему, если это последний раз, когда мы видим его в Майами», — сказал Роддик в эфире Tennis Channel.