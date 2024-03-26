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Медведев заявился в парный разряд «Мастерса» в Монте-Карло, Рублёв сыграет с Хачановым

Организаторы грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) опубликовали заявочный лист парного разряда грядущих соревнований. Основной турнир пройдёт с 7 по 14 апреля.

Важно отметить, что в парный разряд Монте-Карло заявились сразу два российских дуэта:

Андрей Рублёв и Карен Хачанов;

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.

Также стоит отметить, что в Монте-Карло попробуют свои силы:

Григор Димитров (Болгария) и Себастьян Корда (США);

Тейлор Фритц (США) и Хольгер Руне (Дания).

Исходя из заявки Монте-Карло, можно предположить, что топовые российские теннисисты планируют сыграть в парном разряде Олимпиады-2024, которая пройдёт на грунтовых кортах Парижа, и попытаются сыграться посредством грядущих стартов.