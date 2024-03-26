Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Майами, где может сыграть с Александровой
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Майами. В матче 1/8 финала она обыграла соотечественницу Эмму Наварро со счётом 7:6 (7:1), 6:3.
Майами (ж). 4-й круг
26 марта 2024, вторник. 03:10 МСК
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
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Джессика Пегула
Д. Пегула
Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Пегула сделала четыре подачи навылет и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Наварро один эйс и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в полуфинал Пегула поспорит с победителем пары Ига Свёнтек (Польша) – Екатерина Александрова (Россия).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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