Определились четвертьфиналисты турнира WTA-1000 в Майами
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Определились все четвертьфиналисты теннисного турнира WTA-1000 в Майами. Матчи пройдут с 26 на 27 марта.
В первом матче между собой сыграют 32-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко и 68- ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева.
Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2024, вторник. 21:00 МСК
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
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Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Во втором матче встретятся девятая ракетка мира представительница Греции Мария Саккари и четвертая ракетка мира казахстанская спортсменка Елена Рыбакина.
Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Третий четвертьфинал пройдёт между француженкой 27-й ракеткой мира Каролиной Гарсией и американской спортсменкой 53-й ракеткой мира Даниэлай Коллинз.
Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Не начался
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Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Завершит четвертьфинальные матчи встреча российской теннисистки (14-я ракетка мира) Екатерины Александровой с пятой ракеткам мира американкой Джессикой Пегулой.
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