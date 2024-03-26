Определились четвертьфиналисты турнира WTA-1000 в Майами

Определились все четвертьфиналисты теннисного турнира WTA-1000 в Майами. Матчи пройдут с 26 на 27 марта.

В первом матче между собой сыграют 32-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко и 68- ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Во втором матче встретятся девятая ракетка мира представительница Греции Мария Саккари и четвертая ракетка мира казахстанская спортсменка Елена Рыбакина.

Третий четвертьфинал пройдёт между француженкой 27-й ракеткой мира Каролиной Гарсией и американской спортсменкой 53-й ракеткой мира Даниэлай Коллинз.

Завершит четвертьфинальные матчи встреча российской теннисистки (14-я ракетка мира) Екатерины Александровой с пятой ракеткам мира американкой Джессикой Пегулой.