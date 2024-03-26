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Определились четвертьфиналисты турнира WTA-1000 в Майами

Определились четвертьфиналисты турнира WTA-1000 в Майами
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Определились все четвертьфиналисты теннисного турнира WTA-1000 в Майами. Матчи пройдут с 26 на 27 марта.

В первом матче между собой сыграют 32-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко и 68- ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2024, вторник. 21:00 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Во втором матче встретятся девятая ракетка мира представительница Греции Мария Саккари и четвертая ракетка мира казахстанская спортсменка Елена Рыбакина.

Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Третий четвертьфинал пройдёт между француженкой 27-й ракеткой мира Каролиной Гарсией и американской спортсменкой 53-й ракеткой мира Даниэлай Коллинз.

Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Завершит четвертьфинальные матчи встреча российской теннисистки (14-я ракетка мира) Екатерины Александровой с пятой ракеткам мира американкой Джессикой Пегулой.

Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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