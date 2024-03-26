Ольховский: у Алькараса и Синнера нет абсолютного перевеса над Медведевым

Победитель двух турниров серии «Большого шлема» российский теннисист Андрей Ольховский высказался о возможной встрече четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с испанским спортсменом Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Ольховский отметил, что назвать фаворита в этих матчах непросто.

«Мне кажется, что каждый матч протекает по своему сценарию. Есть возможность как выиграть, так и выступить неудачно. Алькарас, Синнер — это ведущие теннисисты мира. Они показывают очень хорошую, надёжную игру. На мой взгляд, у кого-то из них нет абсолютного перевеса в этих матчах, и всё может повернуться в любую сторону. Мне нравится, как Даня играет на этом турнире. Синнера я пока не видел, но результаты говорят сами за себя — он практически лучший в этом сезоне», — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

Напомним, сегодня, 26 марта, Медведев сыграет в 1/8 финала «Мастерса» в Майами с представителем Германии Домиником Кёпфером (50-й в рейтинге ATP). Начало встречи — чуть позже 19:00 мск.