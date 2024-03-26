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Путинцева — о работе с Донати: прибавляю в каждом аспекте, становлюсь увереннее в себе

Путинцева — о работе с Донати: прибавляю в каждом аспекте, становлюсь увереннее в себе
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68-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала о сотрудничестве с новым тренером. Им является бывший итальянский теннисист Маттео Донати, наивысшей позицией которого была 159-я строчка рейтинга АТР.

«Я увидела в его социальных сетях, что он завершил карьеру из-за травм. Мы знакомы ещё со времён, когда мы были юниорами, поэтому я подумала, что стоит попробовать.

Я прибавляю в каждом аспекте игры, но главное – становлюсь увереннее в себе. Я рада, что Маттео в моей команде и старается во всём помочь. Даже на тренировках мы соревнуемся друг с другом.

Так лучше, потому что иногда на тренировках становится скучно, потому что обычно мы делаем одно и то же, а так мы хоть стараемся сделать этот процесс немного интереснее», — приводит слова Путинцевой официальный сайт WTA.

В четвертьфинале турнира в Майами Путинцева сыграет с Викторией Азаренко (Беларусь).

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