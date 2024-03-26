Александрова сенсационно обыграла первую ракетку мира! Победная серия Свёнтек закончилась

В ночь с 25 на 26 марта мск на супертурнире в Майами завершились матчи четвёртого раунда в женском одиночном разряде. До этой стадии добрались две россиянки: Анна Калинская, посеянная под 22-м номером, и Екатерина Александрова (14). Калинская должна была играть с Марией Саккари (8), но ещё до матча снялась из-за проблем со здоровьем, так что гречанка без борьбы проследовала в четвертьфинал.

«Мне очень жаль, я была настроена сыграть сегодня, но, к сожалению, моё здоровье этого не позволяет. Спасибо за вашу поддержку», — цитирует Калинскую пресс-служба WTA.

«К сожалению, я не смогла продолжить из-за травмы правой ноги/бедра, которую начала ощущать вчера. Спасибо вам всем за поддержку», — написала Анна в своих соцсетях.

На долю Александровой выпало непростое испытание: матч с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Игой Свёнтек. 22-летняя польская теннисистка два года назад уже брала титул в Майами. Кроме того, сейчас, как и тогда, она готовилась к турниру с пониманием того, что у неё есть все шансы взять «Солнечный дубль», то есть выиграть подряд Индиан-Уэллс и Майами.

При этом Свёнтек уже в третьем круге пришлось непросто, когда её соперницей была 19-летняя чешка Линда Носкова (26). Ига, проиграв первый сет на тай-брейке, одержала волевую победу: 6:7, 6:4, 6:4. Александрова же в третьем раунде также сыграла все три партии, победив Анастасию Павлюченкову (21) в российском дерби — 6:4, 3:6, 6:3.

Ранее Свёнтек и Александрова трижды играли друг с другом. И если первый матч, в Мельбурне-2021, выиграла Екатерина, то следующие три встречи остались за Игой — в том числе и матч 1/8 финала Дохи в 2024 году, который полька выиграла со счётом 6:1, 6:4.

Перед матчем с Александровой Свёнтек рассказала, как собирается действовать. «Я слишком много думаю. Лучшая тактика для меня во время турнира — отпустить ситуацию. Я хочу использовать опыт, полученный в матче с Носковой. Почти уверена, что буду так действовать в следующей встрече, если всё пойдёт хорошо.

Подобное откладывается в моей голове само собой. Надеюсь, так будет и в этот раз. Я знаю, на чём мне нужно сосредоточиться, и собираюсь сделать это во время матча. Сейчас нет смысла всё чрезмерно анализировать», — сказала она на пресс-конференции после победы в третьем круге.

Александрова в первом же гейме добилась брейка, после чего не без труда, но всё-таки подтвердила его. Российская теннисистка очень хорошо проводила обмены в своих геймах, что здорово помогло ей в этом поединке. И пусть процент первой подачи в исполнении Екатерины оставлял желать лучшего (59%), в розыгрышах в ключевые моменты она смотрелась убедительнее. За весь первый сет у Свёнтек был лишь один брейк-пойнт, который она не использовала в шестом гейме, упустив возможность сравнять счёт. В напряжённом седьмом гейме Александрова при 4:2 в свою пользу упустила два брейк-пойнта. Но эта локальная неудача не помешала ей под ноль подать на сет при 5:4 — 6:4 за 49 минут.

Вторую партию Екатерина выиграла ещё более убедительно. Она забрала первые пять геймов из шести. Вишенкой на торте стал пятый гейм, когда россиянке удалось сделать брейк под ноль. На своей подаче Александрова действовала ещё успешнее, чем в первом сете (у Свёнтек не было ни одного брейк-пойнта!), и в восьмом гейме использовала второй матчбол — 6:4, 6:2 за 1 час 25 минут.

За всю игру Екатерина восемь раз подала навылет. По невынужденным ошибкам у соперниц равенство: по 27. А вот по виннерсам Александрова почти в три раза превзошла Свёнтек: 31 против 11.

«Я просто старалась выиграть каждое очко, начиная с первого и заканчивая последним. У меня не было никаких ожиданий перед матчем, потому что я знала, что он будет очень сложным. Мы уже столько раз играли.

Каждый раз, когда мы встречались, это была битва, трудно играть против неё. Я просто выходила на корт и старалась сделать всё, что в моих силах. Думаю, у меня неплохо получилось», — приводит слова Александровой The Tennis Letter в соцсети Х (ранее «Твиттер»).

«Мы играли довольно много раз до этого. И иногда дело доходило до трёх сетов. Думаю, порой я была близка [к победе], но в то же время довольно далека. Выиграть у неё, конечно, очень приятно. Не знаю, сюрприз это или нет, но я просто очень много работала на корте. И это принесло свои плоды», — цитирует Екатерину пресс-служба WTA.

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Таким образом, до четвертьфинальной стадии женской сетки Майами добралась лишь одна россиянка, а именно Александрова. Год назад она остановилась на этой стадии, уступив будущей чемпионке Петре Квитовой. Следующая соперница Екатерины — Джессика Пегула, пятая ракетка мира. Что касается Свёнтек, то её победная серия оборвалась на девятом матче. Шесть встреч она выиграла в Индиан-Уэллсе, а две — здесь, в Майами.

Супертурнир в Майами завершится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».