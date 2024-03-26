«Сложно сохранять концентрацию». Алькарас — об игре перед Неймаром, Батлером и дель Потро

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над французом Гаэлем Монфисом в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) поделился эмоциями от выступления на глазах у звёзд спорта. На матче присутствовали американский баскетболист Джимми Батлер, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро и бразильский футболист Неймар.

«Мне было сложно сохранять концентрацию. Приятно видеть на матче таких легенд спорта. Я старался показывать отличный теннис, чтобы порадовать их и подарить удовольствие от своих матчей. У меня отличные взаимоотношения с Джимми Батлером. Я немного общался с Хуан-Мартином и Неймаром. Это прекрасная возможность немного побыть с ними и поговорить. Здорово устроить перед ними шоу», — сказал Алькарас после матча.