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«Сложно сохранять концентрацию». Алькарас — об игре перед Неймаром, Батлером и дель Потро

«Сложно сохранять концентрацию». Алькарас — об игре перед Неймаром, Батлером и дель Потро
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над французом Гаэлем Монфисом в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) поделился эмоциями от выступления на глазах у звёзд спорта. На матче присутствовали американский баскетболист Джимми Батлер, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро и бразильский футболист Неймар.

«Мне было сложно сохранять концентрацию. Приятно видеть на матче таких легенд спорта. Я старался показывать отличный теннис, чтобы порадовать их и подарить удовольствие от своих матчей. У меня отличные взаимоотношения с Джимми Батлером. Я немного общался с Хуан-Мартином и Неймаром. Это прекрасная возможность немного побыть с ними и поговорить. Здорово устроить перед ними шоу», — сказал Алькарас после матча.

Майами (м). 3-й круг
26 марта 2024, вторник. 02:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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