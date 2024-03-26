Ник Кирьос провёл первую тренировку на корте после травмы запястья, полученной в 2023 году

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос провёл первую тренировку на корте после травмы и операции на запястье, которую спортсмен перенёс в 2023 году.

«Первый удар через восемь месяцев после операции на запястье. Медленно иду вперёд», — написал Кирьос на странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Напомним, в 2023 году Кирьос принял участие в одном матче. В июне прошлого года австралиец потерпел поражение в первом круге травяного турнира в Штутгарте (Германия). В июле Кирьос снялся с Уимблдона из-за проблем с запястьем. В результате спортсмен выпал из рейтинга ATP. В начале марта текущего года Кирьос заявил, что планирует вернуться в тур в апреле, если его восстановление и тренировки пройдут по плану.