Касаткина — о словах Винер про спортсменов без флага: «бомж» Дарья передаёт всем привет

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, отреагировала на слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая заявила, что унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе. Винер назвала бомжами без флага спортсменов, желающих поехать на Игры в нейтральном статусе

«Бомж» Дарья передаёт всем привет и желает хорошего дня», — написала Касаткина в своём телеграм-канале.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа. В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) постановила, что россияне и белорусы смогут принять участие в данных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).