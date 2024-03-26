Эмма Радукану отреагировала на сообщение о тяжёлой травме Энди Маррея

Победительница US Open-2021 британская теннисистка Эмма Радукану отреагировала на тяжёлую травму бывшей первой ракетки мира, трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея. Напомним, что у него случился полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки во время матча на турнире в Майами.

Радукану отреагировала на травму соотечественника в своих социальных сетях, опубликовав в сторис пост с сообщением о проблемах Маррея.

Фото: Личный архив

Напомним, сама Эмма Радукану снялась с турнира категории WTA-1000, который проходит в Майами (США) с 19 по 30 марта, из-за травмы поясницы. Ранее Радукану выступила на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и дошла до третьего круга соревнований, где проиграла Арине Соболенко со счётом 3:6, 5:7.