Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над Лоренцо Музетти на турнире в Майами

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался победе над 24-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти в четвёртом круге теннисного турнира категории «Masters» в Майами.

Встреча длилась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Лучшая ли это игра за последние 3 недели? Возможно. Я не знаю, лучшая ли это игра, которую я провёл. Но, без сомнения, это лучшее чувство. Я отлично чувствую себя на корте и отлично двигаюсь. На корте я больше не думаю о лодыжке. Конечно, я забочусь о ней каждый день. Думаю, это лучшее ощущение с лета», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter в соцсети Х (ранее Twitter).

В феврале 2024 года Алькарас получил травму лодыжки в матче второго круга турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В четвертьфинале Алькарас сыграет с 12-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым. Матч состоится 27 марта.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта, а призовой фонд составил $ 8 995 555.

В прошлом году победителем стал российский теннисист Даниил Медведев, который в финале обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).