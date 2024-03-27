Азаренко прокомментировала победу над Путинцевой в 1/4 финала турнира в Майами

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
«Очень рада, что смогла победить. Рада вновь выступать на более поздних стадиях турнира. Это то, ради чего я работаю, так что да, я определённо рада.
После проигранного сета я стала более агрессивной. Юля провела действительно хороший матч. Она невероятный боец. Я вижу, что она улучшила свою игру в этом сезоне. Юля не выдаёт одинаковых матчей, поэтому соперницам постоянно нужно приспосабливаться и адаптироваться. Во втором сете я немного устала, но в итоге, я думаю, что выполнила план на игру. Могу быть довольна», — сказала Азаренко на пресс-конференции.
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