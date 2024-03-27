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Азаренко прокомментировала победу над Путинцевой в 1/4 финала турнира в Майами

Азаренко прокомментировала победу над Путинцевой в 1/4 финала турнира в Майами
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Очень рада, что смогла победить. Рада вновь выступать на более поздних стадиях турнира. Это то, ради чего я работаю, так что да, я определённо рада.

После проигранного сета я стала более агрессивной. Юля провела действительно хороший матч. Она невероятный боец. Я вижу, что она улучшила свою игру в этом сезоне. Юля не выдаёт одинаковых матчей, поэтому соперницам постоянно нужно приспосабливаться и адаптироваться. Во втором сете я немного устала, но в итоге, я думаю, что выполнила план на игру. Могу быть довольна», — сказала Азаренко на пресс-конференции.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2024, вторник. 21:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 4 		6 3
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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