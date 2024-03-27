Вихлянцева: Александровой будет сложно в матче с Пегулой

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящей встречи 16-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой с представительницей США Джессикой Пегулой (пятая в рейтинге WTA) в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Вихлянцева подчеркнула, что Александровой будет непросто в матче с американской спортсменкой, так как на домашних турнирах Пегула выступает хорошо и стабильно.

«Победа Александровой над Свёнтек означает, что Екатерине подходят корты в Майами, россиянка сейчас находится в великолепной форме. Это отлично. Во встрече с Пегулой Александровой будет сложно. Американка играет хорошо и стабильно. На домашних турнирах Джессика находит силы, обретает ту стабильность, которой ей, возможно, не хватает на других соревнованиях. Я считаю, что нас ждёт интересный трёхсетовый матч. Вероятно, победительницей противостояния станет именно Пегула», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, встреча Александровой и Пегулы состоится в ночь с 27 на 28 марта. Начало матча — не раньше 2:00 мск.