Тартакова: инцидент в Дубае отразился на плохой игре Рублёва в Индиан-Уэллсе и Майами

Софья Тартакова, подруга и менеджер шестой ракетки мира Андрея Рублёва, рассказала о состоянии теннисиста после двух подряд «Мастерсов» — турниров в Индиан-Уэллсе и Майами, которые в итоге закончились для спортсмена неудачно. По мнению Тартаковой, проблемы начались после скандального инцидента на турнире в Дубае, где Рублёв накричал на линейного судью, из-за чего был дисквалифицирован.

В Больше! Лайв обсудили с Софьей Тартаковой состояние Андрея Рублёва после Солнечного дубля.

«После скандального инцидента в Дубае Андрей сказал себе, что должен быть менее эмоциональным. В итоге эмоций совсем не было в Индиан-Уэллсе. Так тоже нельзя. В Майами Андрей сказал: «Я не попадаю в корт больше двух ударов. Совершенно потерян и не понимаю, что делать». Мне кажется, только он сам может помочь себе. Я вспоминаю, каким Андрей был в 17-18 лет, какое удовольствие получал от тенниса. Его эмоции всегда вызывали улыбку, сейчас — панику. Очень хочется, чтобы Андрей нашёл себя 18-летнего. Знаю, что его тренер говорит то же самое», – сказала Тартакова в эфире канала «Больше!».

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