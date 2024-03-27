Элина Свитолина опубликовала совместные фото с Неймаром и Джимми Батлером

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях совместные фото с бразильским нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром и со звездой «Майами Хит», американским баскетболистом Джимми Батлером.

Свитолина встретила Неймара и Батлера в Майами (США), где принимала участие в турнире WTA-1000.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

В Майами Свитолина, в данный момент занимающая 17-ю строчку рейтинга WTA, выступила неудачно. Она потерпела поражение в первом же своём матче от четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира японки Наоми Осаки, которая, как и Элина в прошлом сезоне, возвращается в тур после декрета. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу японки.