«Спасибо, Маврикий». Гарбинье Мугуруса показала фото с отдыха

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях новые фото с отдыха на Маврикии.

«Спасибо, Маврикий», — подписала пост Мугуруса.

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Год назад, в апреле Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила продлить времяпрепровождение с семьёй и друзьями. На данный момент неизвестно, на каком турнире испанка планирует вернуться в тур и планирует ли вообще.

Отметим, что в мае 2023 года Мугуруса объявила о помолвке с Артуром Борхесом. Впервые Артур был замечен на матчах испанки на Итоговом турнире в 2021 году. Артур является директором отдела индивидуального пошива бренда Tom Ford. На Маврикии Гарбинье также была с возлюбленным.