Роддик — о получении Халеп уайлд-кард: в 2017-м она была против этого в случае с Шараповой

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о допинговом скандале, в котором была замешана румынская теннисистка Симона Халеп.

«Есть момент, который делает эту ситуацию немного странной. В 2017 году, когда Шарапова вернулась после дисквалификации и получила уайлд-кард, Халеп заявила: «Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя давать уайлд-кард тому, кто сдал положительный анализ на допинг», — сказал бывший теннисист в подкасте Served with Andy Roddick.

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Ким Клейстерс, которая была гостем на подкасте у Роддика, также высказала свою точку зрения.

«Если кто-то намеренно принимает запрещённые препараты, чтобы повысить свои шансы на успех, то да, я на 100% согласна с тем, что говорит Возняцки: нужно начинать с самого низа, усердно работать, быть чистым спортсменом, часто сдавать анализы и заново идти к вершине. В случае с Симоной такую большую ошибку совершила её команда», — сказала Клейстерс.

«В этом вопросе и я ей очень сочувствую из-за того, что она доверилась не тем людям. Теннисисты должны знать, проверять всё. Нельзя слепо доверять, а она доверяла, и я чувствую, что ей [Халеп] немного манипулировали.

Однако слово «намеренно» странное, потому что ты можешь сказать: «Я не принимала допинг», а я считаю, что нужно говорить: «Я не принимала допинг намеренно». Потому что, если ты сдал положительный тест, значит, ты принимал запрещённые препараты», — добавил Роддик.

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