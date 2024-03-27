Анастасия Потапова опубликовала фотографии с пляжа в Майами

29-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) опубликовала в социальных сетях солнечные фото с пляжа в Майами (США), где принимала участие в текущем турнире категории WTA-1000.

«До следующего года, Майами», — подписала пост Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Потапова неровно провела американскую серию турниров на хард-кортах. В Индиан-Уэллсе Потапова дошла до четвертьфинального раунда, где со счётом 0:6, 5:7 уступила представительнице Украины Марте Костюк. В Майами же Анастасия потерпела поражение в первом же своём матче от американки Даниэль Коллинз.

Отметим, что в начале следующей недели россиянка выпадет из топ-30 рейтинга WTA. Предположительно, Анастасия опустится на 34-ю позицию.