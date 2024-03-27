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На «Мастерс» в Мадриде заявились все теннисисты из топ-75 рейтинга АТР

Стал известен заявочный список турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 24 апреля по 5 мая.

На него автоматически заявлены все игроки из топ-75 рейтинга АТР.

Возглавил список первая ракетка мира серб Новак Джокович. Также на турнире сыграют испанец Карлос Алькарас (2) и итальянец Янник Синнер (3). Из россиян на соревнования заявились Даниил Медведев (4), Андрей Рублёв (6), Карен Хачанов (16), Роман Сафиуллин (39) и Павел Котов (67).

Отмечается, что защищённым рейтингом воспользуются Денис Шаповалов (Канада, 126), Маттео Берреттини (Италия, 142), Рафаэль Надаль (Испания, 647) и Марин Чилич (1047).

Призовой фонд турнира составляет € 7,9 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас.

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