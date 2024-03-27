Янник Синнер поделился впечатлениями от общения с игроками сборной Италии по футболу

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями от посещения тренировки сборной Италии по футболу.

Напомним, 20 марта Синнер посетил тренировку сборной Италии по футболу, которая, как и Янник, находилась в США. «Скуадра адзурра» провела там товарищеские матчи с национальными командами Венесуэлы и Эквадора.

«У меня была возможность пообщаться с игроками, что было очень приятно. С тренером – то же самое. Думаю, с моей точки зрения это был просто потрясающий опыт. Это что-то иное. Мне нравится заниматься не только теннисом, выходить за пределы корта. Я люблю погружаться в другую спортивную среду, например, в футбол, далее, если у меня будет возможность, я хотел бы посетить матч НБА», — приводит слова Синнера Eurosport со ссылкой на эфир Tennis Channel.