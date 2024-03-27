Музетти: никакая большая победа не сравнится с рождением сына

24-я ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что рождение ребёнка важнее любой большой победы на корте.

«Никакая большая победа не сравнится с рождением Людовико. Хочу сказать спасибо моей девушке Веронике, которая помогла мне выложиться на корте на все 100%. Пытаюсь справляться со своей работой максимально профессионально.

Очень счастлив за себя и за них. Очень хочу им позвонить и обнять на расстоянии», — сказал Музетти интервью на корте после матча с Беном Шелтоном.

Напомним, в матче 1/16 финала «Мастерса» в Майами Лоренцо Музетти переиграл американца Бена Шелтона (17) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Однако в 1/8 финала итальянец уступил испанцу Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6).