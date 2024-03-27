Коллинз — о том, что изменилось с прошлого выхода в полуфинал в Майами: у меня новая форма

53-я ракетка мира, американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала о том, что изменилось с её прошлого выхода в полуфинал турнира в Майами. Напомним, это произошло в 2018 году. Тогда американка преодолела два квалификационных раунда и дошла до стадии 1/2 финала, где уступила Елене Остапенко (6:7 (1:7), 3:6.)

«Не знаю. Теперь у меня определённо получше форма. Мне нравится мой новый образ от Free People (американский бренд одежды. — Прим. «Чемпионата»). Так что это и изменилось в лучшую сторону. Тогда мне было немного сложнее. Я жила по средствам (улыбается)», — сказала Коллинз в послематчевом интервью на корте.

В матче 1/2 финала текущего розыгрыша турнира в Майами Коллинз сыграет с победителем противостояния Екатерина Александрова (Россия, 16) — Джессика Пегула (США, 5).