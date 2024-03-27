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Карлос Алькарас раскрыл, что помогло ему добиться прогресса после неудач на старте сезона

Карлос Алькарас раскрыл, что помогло ему добиться прогресса после неудач на старте сезона
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что помогло ему приобрести уверенность на корте после поражения на Australian Open (в четвертьфинале) и двух последовавших за ним неудовлетворительных результатов на турнирах (полуфинал ATP-250 в Буэнос-Айресе и снятие с Рио-де-Жанейро).

«После Australian Open я плохо чувствовал себя на корте и не мог найти свою игру, из-за чего получал меньше удовольствия от тенниса. Я старался отвлечься вне корта. Проводил время с близкими и делал то, что люблю. Меня успокаивает гольф, и в Индиан-Уэллсе я играл в него почти каждый день (смеётся). Мне это помогло. Это помогло мне снова чувствовать себя живым на корте. Для меня турнир в Индиан-Уэллсе стал поворотным моментом: теперь мы спокойны и хотим прогрессировать с каждым появлением на корте», — сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

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