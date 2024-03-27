Янник Синнер стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Майами
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
В четвертьфинальном матче Синнер (2) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 60-ю ракетку мира представителя Чехии Томаша Махача.
Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 22:10 МСК
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 2
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Янник Синнер
Я. Синнер
Встреча Синнера с Махачем продлилась 1 час и 33 минуты. Синнер три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Махача два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в финал Майами Синнер сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3, действующий чемпион) — Николас Харри (Чили, 22).
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