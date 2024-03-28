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Эрика Андреева отказалась от продолжения борьбы по ходу матча на челленджере в Мексике

Эрика Андреева отказалась от продолжения борьбы по ходу матча на челленджере в Мексике
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Сегодня, 27 марта, состоялся матч 1/8 финала турнира категории WTA-125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика) между 94-й ракеткой мира, российской теннисисткой Эрикой Андреевой и 153-й ракеткой мира итальянкой Лукрецией Стефанини.

Россиянка отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счёте 0:5. Продолжительность противостояния составила 24 минуты.

Андреева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта на подаче соперницы. На счету Стефанини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести (67%).

Отметим, что общий бюджет соревнований составляет $ 115 тыс.

Ранее определился первый полуфиналист «Мастерса» в Майами. Им стал Янник Синнер, переигравший в 1/4 финала чеха Томаша Махача.

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