Даниил Медведев — Николас Харри: текстовая онлайн-трансляция матча в 1/4 финала Майами

Сегодня, 28 марта, чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 23-й ракеткой мира представителем Чили Николасом Харри за выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США), действующим обладателем титула которого является. Данный поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 3:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Николас Харри в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Единственный матч между ними состоялся очень давно, ещё до первого финала Медведева на турнирах «Большого шлема» (на US Open — 2019) — 6:3, 6:4 в четвертьфинале Барселоны-2019, на грунте.