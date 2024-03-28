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Даниил Медведев — Николас Харри: текстовая онлайн-трансляция матча в 1/4 финала Майами

Даниил Медведев — Николас Харри: текстовая онлайн-трансляция матча в 1/4 финала Майами
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Сегодня, 28 марта, чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 23-й ракеткой мира представителем Чили Николасом Харри за выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США), действующим обладателем титула которого является. Данный поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 3:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Николас Харри в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 03:30 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Не начался
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Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Единственный матч между ними состоялся очень давно, ещё до первого финала Медведева на турнирах «Большого шлема» (на US Open — 2019) — 6:3, 6:4 в четвертьфинале Барселоны-2019, на грунте.

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