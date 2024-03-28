Видео: Новак Джокович готовится к сезону на грунте в Белграде

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович начал подготовку к сезону на грунте в Белграде (Сербия). Видео с тренировки Джоковича опубликовал авторитетный журналист Саша Озмо.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным роликом.

Отметим, что сегодня, 28 марта, Джокович объявил о завершении сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001, бывшей первой ракеткой мира Гораном Иванишевичем. Горан занимал важную роль в команде Джоковича более пяти лет, вместе с ним Новак завоевал 12 титулов на ТБШ из 24.

36-летний Джокович начнёт грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

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