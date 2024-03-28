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Александрова выиграла второй сет у Пегулы в четвертьфинале «тысячника» в Майами

Сегодня, 28 марта, проходит четвертьфинальный матч «тысячника» в Майами (США) между пятой ракеткой мира представительницей США Джессикой Пегулой и российской теннисисткой Екатериной Александровой (16-я ракетка).

Первый сет встречи завершился победой американки со счётом 6:3. Второй сет остался за россиянкой – 6:4. Александрова отметилась двумя эйсами, тремя двойными ошибками, и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Победитель пары в полуфинале «тысячника» в Майами встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз (53-я), которая в другом четвертьфинале обыграла француженку Каролин Гарсию (6:3, 6:2).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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