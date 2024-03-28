Екатерина Александрова уступила первый сет Джессике Пегуле в 1/4 финала турнира в Майами

Сегодня, 28 марта, проходит четвертьфинальный матч «тысячника» в Майами (США) между пятой ракеткой мира представительницей США Джессикой Пегулой и российской теннисисткой Екатериной Александровой (16-я ракетка).

Первый сет встречи завершился победой американки со счётом 6:3. Александрова отметилась одной двойной ошибкой и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.