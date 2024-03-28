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Определились все полуфинальные пары турнира WTA-1000 в Майами

Определились все полуфинальные пары турнира WTA-1000 в Майами
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Определились все полуфиналисты «тысячника» в Майами (США). Матчи пройдут с 28 на 29 марта.

В первом матче между собой сыграют экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко и четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2024, четверг. 22:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

В другой полуфинальной встрече сойдутся российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 16-ю строчку в рейтинге WTA, и американская спортсменка 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз.

Майами (ж). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 03:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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