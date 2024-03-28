Определились все полуфинальные пары турнира WTA-1000 в Майами

Определились все полуфиналисты «тысячника» в Майами (США). Матчи пройдут с 28 на 29 марта.

В первом матче между собой сыграют экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко и четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина.

В другой полуфинальной встрече сойдутся российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 16-ю строчку в рейтинге WTA, и американская спортсменка 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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Хачанов и Рыбакина провели совместную тренировку: