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Екатерина Александрова – Джессика Пегула 3:6, 6:4, 6:4, победила Александрова, результат матча в Майами 28 марта

Екатерина Александрова обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Майами
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Сегодня, 28 марта, прошёл матч четвертьфинала «тысячника» в Майами (США) между пятой ракеткой мира представительницей США Джессикой Пегулой и российской теннисисткой Екатериной Александровой (16-я ракетка). Победу одержала россиянка — 3:6, 6:4, 6:4.

Майами (ж). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 02:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч продолжался 1 час 58 минут. На счету Александровой три подачи навылет, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Пегула сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Александрова в полуфинале «тысячника» в Майами встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз (53-я), которая в другом четвертьфинале обыграла француженку Каролин Гарсию (6:3, 6:2).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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