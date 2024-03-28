Екатерина Александрова обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Майами

Сегодня, 28 марта, прошёл матч четвертьфинала «тысячника» в Майами (США) между пятой ракеткой мира представительницей США Джессикой Пегулой и российской теннисисткой Екатериной Александровой (16-я ракетка). Победу одержала россиянка — 3:6, 6:4, 6:4.
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Матч продолжался 1 час 58 минут. На счету Александровой три подачи навылет, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Пегула сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
Александрова в полуфинале «тысячника» в Майами встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз (53-я), которая в другом четвертьфинале обыграла француженку Каролин Гарсию (6:3, 6:2).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Александрова и Рублёв отправляются на открытие ОИ:
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