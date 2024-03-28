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Эмоции Екатерины Александровой после выхода в полуфинал турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова эмоционально отреагировала на выход в полуфинал турнира в Майами. Напомним, на стадии четвертьфинала он одержала волевую победу над пятой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Фото: Скрин из трансляции

Фото: Скрин из трансляции

Напомним, в предыдущем круге Александрова сенсационно обыграла первую ракетку мира, польскую теннисистку Игу Свёнтек.

За выход в финал турнира в Майами Александрова сыграет с ещё одной американкой Даниэль Коллинз.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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