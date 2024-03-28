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Александрова больше всех в 2024 году побеждала игроков из топ-5 рейтинга WTA

Александрова больше всех в 2024 году побеждала игроков из топ-5 рейтинга WTA
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На счету Екатерины Александровой сейчас наибольшее количество побед в 2024 году над игроками, входящими в топ-5 рейтинга WTA, сообщает OptaAce.

Майами (ж). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 02:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Напомним, в четвертьфинале турнира в Майами Александрова обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:4. В предыдущем круге россиянка сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира, польскую теннисистку Игу Свёнтек. На турнире в Аделаиде Александрова обыгрывала Елену Рыбакину из Казахстана.

В полуфинале турнира в Майами Александрова встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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