Даниэль Коллинз прокомментировала своё завершение карьеры по окончанию нынешнего сезона

53-я ракетка мира Даниэль Коллинз высказалась о своём уходе на пенсию. Ранее американская теннисистка объявила, что нынешний сезон станет для неё последним.

«Мне казалось, что когда я объявила о своем уходе, все так поздравляли меня и так радовались, но с другой стороны, я почувствовала, что мне пришлось много оправдывать своё решение. Если бы я была парнем, мне, наверное, не пришлось бы так много этим заниматься.

Это действительно интересно, как в разных ситуациях мне приходилось оправдывать причины ухода на пенсию. Я живу с хроническим воспалительным заболеванием, которое влияет на способность забеременеть, и это глубоко личная ситуация. Я время от времени объясняю это.

Да, я думаю, это хороший вопрос, но, в конце концов, мой выбор — это мой личный выбор. Это гораздо больше, чем просто теннис. Я наслаждаюсь своей карьерой, получаю огромное удовольствие. Мне нравится приходить сюда и соревноваться. Но в конце концов это действительно важное жизненное решение, и да, я думаю, это должно быть вполне объяснимо», — приводит слова Коллинз The Tennis Letter в соцсети Х (ранее Twitter).

Вчера, 27 марта, Коллинз обыграла 27-ю ракетку мира француженку Каролину Гарсию (6:3, 6:2) и вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Майами.

В следующем раунде Коллинз сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой