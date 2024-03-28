Александрова и Хромачёва не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Майами

Российская пара Екатерина Александрова и Ирина Хромачёва не смогли выйти в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Майами.

В четвертьфинале россиянки со счётом 6:2, 6:2 проиграли итальянской паре Сары Эррани и Ясмине Паолини. Встреча теннисисток длилась ровно 1 час. На счету российской пары один эйс, одна двойная ошибка, и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Итальянки отметились одним реализованным брейк-пойнтом из двух.

В следующем раунде Эррани и Паолини сыграют с американской парой — Бетани Маттек-Сандс и София Кенин

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.

Победительницами прошлого года стали американки Кори Гауфф и Джессика Пегула.