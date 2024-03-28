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Екатерина Александрова прокомментировала победу над Джессикой Пегулой на турнире в Майами

Екатерина Александрова прокомментировала победу над Джессикой Пегулой на турнире в Майами
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14-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова высказалась о победе над пятой ракеткой мира американской Джессикой Пегулой.

Встреча теннисисток длилась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4

Майами (ж). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 02:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Мне было очень трудно, потому что Пегула играла потрясающе. В третьем сете иногда были такие раунды, когда я не могла понять, как можно вернуть мяч, но он всегда возвращался обратно.

Я просто старалась выиграть каждое очко, как будто знала, что она будет везде, и мне нужно что-то делать, и я старалась ждать и использовать все возможности, которые у меня появлялись, — приводит слова Александровой Hologic WTA Tour.

В полуфинале Александрова сыграет с 53-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз. Матч состоится 29 марта.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.

Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.

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