Екатерина Александрова прокомментировала победу над Джессикой Пегулой на турнире в Майами

14-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова высказалась о победе над пятой ракеткой мира американской Джессикой Пегулой.

Встреча теннисисток длилась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4

Мне было очень трудно, потому что Пегула играла потрясающе. В третьем сете иногда были такие раунды, когда я не могла понять, как можно вернуть мяч, но он всегда возвращался обратно.

Я просто старалась выиграть каждое очко, как будто знала, что она будет везде, и мне нужно что-то делать, и я старалась ждать и использовать все возможности, которые у меня появлялись, — приводит слова Александровой Hologic WTA Tour.

В полуфинале Александрова сыграет с 53-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз. Матч состоится 29 марта.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.

Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.