Екатерина Александрова прокомментировала победу над Джессикой Пегулой на турнире в Майами

14-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова высказалась о победе над пятой ракеткой мира американской Джессикой Пегулой.
Встреча теннисисток длилась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
Мне было очень трудно, потому что Пегула играла потрясающе. В третьем сете иногда были такие раунды, когда я не могла понять, как можно вернуть мяч, но он всегда возвращался обратно.
Я просто старалась выиграть каждое очко, как будто знала, что она будет везде, и мне нужно что-то делать, и я старалась ждать и использовать все возможности, которые у меня появлялись, — приводит слова Александровой Hologic WTA Tour.
В полуфинале Александрова сыграет с 53-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз. Матч состоится 29 марта.
Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.
Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.
- 28 марта 2024
-
05:47
-
05:23
-
05:04
-
04:35
-
04:26
-
04:20
-
04:08
-
03:24
-
03:20
-
02:39
-
01:30
-
00:39
-
00:11
-
00:09
- 27 марта 2024
-
23:59
-
23:44
-
23:37
-
22:54
-
22:31
-
22:28
-
21:58
-
21:29
-
21:27
-
21:14
-
21:00
-
20:48
-
20:25
-
20:19
-
19:58
-
19:45
-
19:37
-
18:42
-
18:25
-
18:17
-
18:13