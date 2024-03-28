Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 во второй раз в карьере
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16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в американском Майами в одиночном разряде, где была посеяна под 14-м номером. В 1/4 финала Александрова одержала волевую победу над пятой в мировом рейтинге и пятой сеяной на турнире Джесикой Пегулой из США — 3:6, 6:4, 6:4.
Майами (ж). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 02:10 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
|
|4
|4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Этот выход в полуфинал стал для Екатерины Александровой вторым в карьере на турнирах категории WTA-1000 и первым на хардовом покрытии. Ранее российская теннисистка пробивалась в 1/2 финала на грунтовом «тысячнике» в Мадриде в мае 2022 года, где уступила в двух сетах Онс Жабер из Туниса (2:6, 3:6).
В полуфинале Майами-2024 Александрова сыграет с 53-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз.
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