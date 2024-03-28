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Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 во второй раз в карьере

Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 во второй раз в карьере
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16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в американском Майами в одиночном разряде, где была посеяна под 14-м номером. В 1/4 финала Александрова одержала волевую победу над пятой в мировом рейтинге и пятой сеяной на турнире Джесикой Пегулой из США — 3:6, 6:4, 6:4.

Майами (ж). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 02:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Этот выход в полуфинал стал для Екатерины Александровой вторым в карьере на турнирах категории WTA-1000 и первым на хардовом покрытии. Ранее российская теннисистка пробивалась в 1/2 финала на грунтовом «тысячнике» в Мадриде в мае 2022 года, где уступила в двух сетах Онс Жабер из Туниса (2:6, 3:6).

В полуфинале Майами-2024 Александрова сыграет с 53-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз.

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Расписание турнира WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Майами
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