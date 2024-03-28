Синнер выиграл 20 матчей из 21 в сезоне. Игроки с таким показателем были первыми ракетками

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 20-ю победу в 21 матче в сезоне-2024, обыграв представителя Чехии Томаша Махача в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу итальянца.

Все теннисисты, одержавшие 20 и более побед в 21 матче в начале календарного года в период с 2000-х годов до Синнера, становились первыми ракетками мира (Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович и Рафаэль Надаль).

Напомним, в полуфинале турнира в Майами Синнер сыграет с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Встреча состоится завтра, 29 марта. Хардовый турнир в Майами завершится 31 марта. Действующим чемпионом соревнований является Медведев, который в финале прошлого розыгрыша соревнований обыграл Синнера со счётом 7:5, 6:3.