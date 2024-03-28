Тарпищев: Медведеву надо сломать традицию проигрывать в борьбе, он способен выйти в финал

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предстоящей встрече четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с представителем Италии Янником Синнером (третий в рейтинге ATP) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Даня должен был выходить в полуфинал. Ждём матча с Синнером. Итальянец цепкий, психологически стойкий, но по качеству игры они похожи с Медведевым. И надо Дане сломать традицию проигрывать в борьбе — он может это сделать в этот раз. Он способен выйти в финал», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в четвертьфинале соревнований в Майами Медведев обыграла чилийского теннисиста Николаса Харри со счётом 6:2, 7:6 (9:7), а Синнер одержал победу над чехом Томашем Махачем со счётом 6:4, 6:2. Встреча Медведева с Синнером состоится завтра, 29 марта.

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