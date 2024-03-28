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Даниил Медведев — Янник Синнер: когда матч 1/2 Майами, во сколько начало, где смотреть

Даниил Медведев — Янник Синнер: когда матч 1/2 Майами, во сколько начало, где смотреть
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Италии Янник Синнер (третий в рейтинге ATP) встретятся в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Матч состоится завтра, 29 марта, на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Встреча начнётся не раньше 20:00 мск. Официальные трансляции турниров ATP на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно по подписке на Tennis TV и в EurosportPlayer (не во всех регионах). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 20:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В четвертьфинале соревнований в Майами Даниил Медведев обыграл 23-ю ракетку мира чилийского теннисиста Николаса Харри со счётом 6:2, 7:6 (9:7), а Янник Синнер одержал победу над чехом Томашем Махачем, занимающим 60-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:4, 6:2.

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