Даниил Медведев — Янник Синнер: когда матч 1/2 Майами, во сколько начало, где смотреть

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Италии Янник Синнер (третий в рейтинге ATP) встретятся в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Матч состоится завтра, 29 марта, на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Встреча начнётся не раньше 20:00 мск. Официальные трансляции турниров ATP на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно по подписке на Tennis TV и в EurosportPlayer (не во всех регионах). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В четвертьфинале соревнований в Майами Даниил Медведев обыграл 23-ю ракетку мира чилийского теннисиста Николаса Харри со счётом 6:2, 7:6 (9:7), а Янник Синнер одержал победу над чехом Томашем Махачем, занимающим 60-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:4, 6:2.