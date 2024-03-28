«Ожидал, что будет хуже». Медведев — о чилийских болельщиках в матче с Харри

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о чилийских болельщиках, которые поддерживали его соперника, представителя Чили Николаса Харри, в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7) в пользу Медведева.
«Честно говоря, я был к этому готов и ожидал, что будет хуже. Его поддерживали чилийские болельщики, но я должен сказать, что атмосфера была довольно приятной. Много раз судья обращался к нам и спрашивал: «Игроки готовы?» Но я отвечал: «Мне всё равно, на самом деле всё не так плохо. Бывало и хуже». Мне понравилась атмосфера в этом матче. Я чувствовал, что за меня тоже болеют люди, возможно, не чилийцы, но да, я хорошо чувствовал себя на корте», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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